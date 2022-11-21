غانم المفتاح وقصة الكفاح.. أسطورة التحدي التي كشفها كأس العالم

كشف حفل افتتاح بطولة كأس العالم عن أسطورة التحدي، الشاب القطري المعجزة، غانم المفتاح الذي أسر القلوب بقصة كفاحه الملهمة.

وظهر المفتاح خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء الأحد 20 نوفمبر، إلى جانب الفنان الأمريكي الشهير “مورغان فريمان” وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم إِنَّ الله عَلِيم خَبِيرٌ﴾.

ولأن روعة العرض فاقت الوصف، في أكبر حدث كروي يشهده العالم، فقد تصدر اسم الشاب الملقب بـ “قاهر الإعاقة” محركات البحث، ليبدأ تداول فيديو آخر يروي فيه للحضور بجامعة قطر قصة حياته بأسلوب مبهر.

واستطاع المفتاح أن يلج قلوب الكثيرين بجمال عباراته ورضاه بالقضاء والقدر واستمتاعه بالحياة دون تذمّر ودفاعه عن نفسه بالكلمة الطيبة.

واللافت في القصة أن والدة الشاب هي من صنعت منه بطلا حسب سرده، بإصرارها على الاحتفاظ به جنينا رغم نصح الأطباء لها بإجهاضه، ثم دعمه نفسيا ومساعدته على تخطي جميع العقبات كي لا ينعزل.

ولد غانم المفتاح في 5 ماي 2002 مصابا بمتلازمة التّراجع الذّيلي، التي تعتبر إعاقة شديدة، ممّا يتطلّب رعاية صحّية مكثّفة وإحاطة عائلية واجتماعية لامتصاص أثار المرض الحسّية والمعنوية ولتمكينه من اكتساب بعض الاستقلالية الذّاتية ومن الاندماج في مجتمعه.

في العام 2018 تمّ إدراج قصّة الفتى ضمن المناهج التعليمية القطريّة (منهاج الصفّ الأوّل ثانوي بمادّة المهارات الحياتية المهنيّة، وهو نفس الأمر الذي فعلته وزارة التربيّة والتّعليم الكويتي الّتي جعلت قصّته ضمن منهاج الصفّ الثّامن إنجليزي

قاهر الإعاقة يفتتح مونديال قطر بآيات من القرآن

واختارت قطر الشاب لافتتاح المونديال بتلاوة آيات من القرآن الكريم أمام آلاف الحضور في “استاد البيت” الذي شهد، مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وأعلنت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، عن افتتاح بطولة كأس العالم، الأحد، بتلاوة للقارئ غانم المفتاح المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.

وتُعد متلازمة التراجع الذيلي مرضًا نادرًا يحدث بسبب عيب خلقي في الفقرات القطنية يرافقها غياب العصعص ونمو غير طبيعي لبعض الأجزاء من جسم الجنين خاصة في الجزء الأسفل من العمود الفقري وعدم اكتمال أو عدم وجود للحوض.

وقالت الشيخة مريم في تغريدة على تويتر إن الشاب القطري سيفتتح كأس العالم بآياتٍ عطرة من القرآن الكريم، واختتمت تغريدتها بالدعاء في أن يبارك الله لبلادها في هذه البطولة وأن يكفيها شر من أراد بهم سوءً.

في ذات السياق نشرت مصادر إعلامية قطرية وعربية تغريدات تؤكد بأن حفل الافتتاح سيتضمن تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم يتلوها الشاب غانم المفتاح باعتباره سفيرًا لدولة قطر في مونديال 2022.

كما نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تغريدة قال فيها إن غانم المفتاح سيشارك في حفل افتتاح مونديال قطر بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ولم ينشر القارئ أي تغريدة تتعلق بمشاركته في كأس العالم، واكتفى بنشر صورة له مساء السبت 19 نوفمبر 2022 وعلق عليها بالقول”Tomorrow” في إشارة إلى أنه سيكون متواجد بافتتاح كأس العالم 2022.

وكتب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تغريدة عبر حسابه على تويتر يشيد من خلالها بافتتاح المونديال بالقرآن، وهي سابقة في تاريخ اللعبة.

وكانت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 قد أصدرت قرارًا في شهر أفريل الماضي بتعيين غانم المفتاح سفيرًا رسميًا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وجاء اختيار المفتاح سفيرًا للبطولة باعتباره إحدى الشخصيات الملهمة لكثير من الشباب العربي، لمواصلته على تحقيق ذاته رغم إصابته بمتلازمة التراجع الذيلي، حيث يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية.