غايا مرباح: “حققت حلمي باللعب في الشبيبة والأهم العودة إلى التتويجات”

عبّر الحارس الجديد لشبيبة القبائل غايا مرباح، عن سعادته الكبيرة بعودته إلى البطولة الوطنية من بوابة “الكناري”، مؤكدا بأنه يراهن على مساعدة الفريق على العودة إلى الواجهة، خاصة على المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى رغبته في حمل الأولان الوطنية مستقبلا.

وفي أول تصريح له عقب توقيعه في شبيبة القبائل، خص به الصفحة الرسمية للنادي، قال مرباح: “التوقيع في فريق مثل شبيبة القبائل يعد شرف وفخر بالنسبة لي، فمنذ زمن طويل أردت اللعب في الشبيبة، وحققت حلمي باللعب مع الفريق، وأعد الأنصار بتقديم كل شيء من أجل عودة النادي إلى مصاف الكبار”.

مضيفا في السياق ذاته: “منذ زمن طويل، كنت أريد التوقيع في شبيبة القبائل، حققت حلمي وسنقدم كل شيء، والكل يعلم أن شبيبة القبائل فريق القلب لا يمكن أن أرفضه، وكنت مقتنع بالمشروع والإدارة أقنعتني بالأهداف وشجعوني للقدوم، وسنعمل على مساعدة الشبيبة.”

أما عن أهدافه الشخصية، فرد حامي عرين الكناري: “أريد التتويج بالألقاب من شبيبة القبائل، وأريد أيضا المشاركة مع الفريق في المنافسة الإفريقية، خاصة وأن الإدارة أعجبني مشروعها، ولهذا أمضيت على مدة 05 سنوات”.

وختم: “كما سأعمل بقوة من أجل العودة إلى المنتخب الوطني، وخطف مكانة أساسية، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم”.

يذكر، أن غايا مرباح قد غادر البطولة الوطنية لكرة القدم في قبل ثلاث سنوات، نحو الرجاء البيضاوي، قادما من شباب بلوزداد، قبل أن يتنقل إلى اتحاد طنجة ليعود إلى البطولة الوطنية من بوابة شبيبة القبائل، التي تعول عليه كثيرا لقيادة الفريق نحو الألقاب.