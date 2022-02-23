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رياضة

غايا مرباح يتألق وينال الإشادة من جماهير الرجاء المغربي

سليم.ع
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غايا مرباح يتألق وينال الإشادة من جماهير الرجاء المغربي

تألق الحارس مرباح غايا في أول ظهور له مع ناديه الجديد الرجاء البيضاوي، بتصديه لركلة جزاء ومساهمته في تحقيق الفوز..
وتمكن الحارس السابق لشباب بلوزداد، من صد ركلة جزاء لفريقه الرجاء في د51 ، خلال مواجهة الشباب السالمي لحساب الجولة الـ18 من الدوري المغربي، قبل أن يتمكن كابانغو من توقيع الهدف الوحيد في اللقاء، في د61.
ونال مرباح الثناء من أنصار الرجاء البيضاوي، الذين أشادوا في تعليقاتهم، عبر الصفحة الرسمية للنادي المغربي، بالمساهمة الكبيرة للحارس الجزائري، في عودة فريقهم إلى سكة الانتصارات بعد أربعة تعادلات متتالية في الجولات السابقة.

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