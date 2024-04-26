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رياضة

غايا مرباح يمنع الرجاء المغربي من التعاقدات

الشروق أونلاين
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غايا مرباح يمنع الرجاء المغربي من التعاقدات

أصدرت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حكما لصالح الحارس الجزائري غايا مرباح، حارس مرمى اتحاد طنجة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من فريق الرجاء المغربي، مثلما أكدته وسائل إعلام مغربية.

وألزمت الهيئة الدولية الرجاء بتسديد قيمة مالية لصالح ذات الحارس. وبات الفريق الأخضر ممنوع من القيام بالتعاقدات، بعد تأخره في تسوية ملف الحارس مرباح، الذي كان قد طالب بمستحقاته العالقة، إلا أن مسؤولي الرجاء تأخروا في تسديد مستحقاته، ما دفع بالحارس الجزائري إلى رفع قضية إلى لجنة نزاعات “الفيفا”.

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