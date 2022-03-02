“غايا مرباح” يواصل التألق مع الرجاء ويقترب من قائمة بلماضي

حافظ على عذرية شباكه في البطولة المغربية

زف الحارس الدولي الجزائري، غايا مرباح، أخبارا سارة إلى الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل موعد مباراتي الفصل أمام منتخب الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم قطر، في نهاية الشهر الجاري، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في ثاني مباراة له في البطولة المغربية.

وواصل حامي عرين نادي الرجاء البيضاوي، غايا مرباح، عروضه القوية في البطولة المغربية، بعد أن دافع عن عذرية شباكه بكل قوة، حيث تفنن في التصدي للحملات الهجومية للفريق المنافس اتحاد طنجة، يوم الثلاثاء، في مباراة الجولة التاسعة عشرة من الدوري المغربي لكرة القدم، وكانت له يد في الفوز الذي حققه فريقه بهدف يتيم.

وحصد حارس مرمى شباب بلوزداد سابقا، مرباح، الثناء في المغرب. علما أن هذا الأخير التحق خلال فترة التحويلات الشتوية الفارطة بصفوف نادي الرجاء البيضاوي، وفي فترة وجيزة كسب ثقة الجماهير والإطار الفني للفريق المغربي الذي وضع الثقة فيه للمناسبة الثانية على التوالي، وإلى حد الآن لم يخيّب الحارس الدولي الجزائري وكان عند حسن ظن فريقه.

وستكون الفترة المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الحارس غايا مرباح لتثبيت مكانته الأساسية ضمن تشكيلة الرجاء البيضاوي المغربي، بسبب المنافسة التي تنتظره من الحارس الدولي المغربي، أنس الزنيتي، الذي استرجع عافيته من الإصابة، وهو يقترب من العودة إلى المنافسة. لذلك، فالأخطاء لن تكون مسموحة. بالمقابل، سيكسب المزيد من النقاط، إذا ما استمر في التألق خلال الجولات القادمة من البطولة المغربية.

من جهة ثانية، سجل غايا مرباح نقاطا إيجابية لدى الطاقم الفني الوطني، الذي يتابع في هذه الفترة كل الدوليين الجزائريين، استعدادا لاختيار التشكيلة التي ستخوض مواجهتي الدور الفاصل أمام منتخب الأسود غير المروضة، ذهاب وإيابا، يومي 25 و29 مارس الجاري، ودون شك، فإن مدرب حراس المرمى للخضر، عزيز بوراس، سيعاينه عن قرب ليتأكد من جاهزيته لمواجهتي الكاميرون.

ل. ط