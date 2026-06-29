غجميس.. 4 أندية تطارده وهذا مبلغ التحويل

ترغب أربعة أندية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يرتدي المهاجم غجميس (23 سنة) زي نادي فروزينوني الإيطالي، حتى صيف 2028.

وتتمثّل أسماء هذه الأندية في: نابولي وجوفانتوس من إيطاليا، وليل رفقة وموناكو من فرنسا.

وفي الموسم المقبل، يلعب ناديا نابولي وليل رابطة أبطال أوروبا، مقابل الدوري الأوروبي لِجوفانتوس، ودوري المؤتمر الأوروبي لِموناكو.

وتشترط إدارة نادي فروزينوني استلام مبلغ يتراوح ما بين 10 و15 مليون أورو، لِتسريح الدولي الجزائري. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين.

وترك غجميس بصمة قوية في صعود فريق فروزينوني مؤخّرا إلى القسم الأول الإيطالي، بعد أن سجّل 15 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة.

ويُشارك فارس غجميس مع المنتخب الوطني الجزائري حاليا، في نهائيات كأس العالم 2026.