غجيميس في  اتصالات مع “سيلتيك” الاسكتلندي

دخل نادي “سيلتيك” الاسكتلندي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري، الشاب فارس غجيميس خلال “الميركاتو” الصيفي الجاري، بهدف تعزيز خطه الأمامي بعنصر يمتلك السرعة والحلول الهجومية الواعدة. وتسعى إدارة العملاق الاسكتلندي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي اللاعب لحسم الصفقة في أقرب الآجال، مستغلة رغبة مهاجم “الخضر” في خوض تجربة احترافية جديدة وتنافسية على المستوى الأوروبي.

وتُراهن الإدارة الفنية لـ”سيلتيك” على إمكانات غجيميس الفردية لتقديم الإضافة المرجوة، في وقت تتواصل فيه المحادثات بنجاح نحو إنهاء الترتيبات المالية والتعاقدية قبل الإعلان الرسمي عن الانضمام.