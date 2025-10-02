-- -- -- / -- -- --
غدًا في إيطاليا.. إضراب عام دعمًا لغزة وأسطول الصمود

مظاهرات مساندة لغزة في إيطاليا

أعلنت نقابات عمالية إيطالية عن تنظيم إضراب شامل، غدا الجمعة، دعما لغزة واحتجاجا على الهجوم الصهيوني على “أسطول الصمود” العالمي المتجه إليها.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن الاتحاد العام للعمل الإيطالي، أكبر نقابة عمالية في البلاد، في بيان له، أن الهجوم على سفن مدنية تقل مواطنين إيطاليين بـ “حادث خطير للغاية”.

وقال الاتحاد إن هذا الاعتداء لا يقتصر على كونه “جريمة ضد مدنيين عزّل”، بل يشكل أيضا “تنصلا خطيرا من جانب الحكومة الإيطالية من مسؤولياتها تجاه عمالها، وخرقا للمبادئ الدستورية” بتركهم في المياه الدولية دون حماية.

كما أعلنت نقابتا عمال المعادن “إف آي أو إم” و”يو إس بي” دعمهما الكامل للإضراب العام، الذي من المقرر أن يشمل قطاعات واسعة في البلاد.
وتشهد مدن إيطالية عدة، موجة مظاهرات ومسيرات احتجاجا على الهجوم الصهيوني على “أسطول الصمود” العالمي في المياه الدولية.
وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في العاصمة روما، ومدن ميلانو، ونابولي، وتورينو، وجنوة، للتعبير عن رفضهم لهجوم دولة الاحتلال على الأسطول الذي كان يتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة.

