غراب يسرق 100 أورو من نزيلة بمنتجع تركي

تمكن غراب من انتشال 100 يورو من حقيبة نزيلة بمنتجع سياحي راق على ساحل مدينة أنطاليا التركية.

وقام أحد الأشخاص بالتقاط المشهد الطريف بهاتفه الجوال، ونشره على حساب “يني شفق” التركي، حيث استغل الغراب انشغال النزيلة وتركها حقيبتها مفتوحة ليمد منقاره بداخلها ويلتقط ورقة نقدية من فئة 100 يورو.

وفي اللحظة التي لمحت فيه النزيلة المشهد، بدأت بالصراخ والضحك في نفس الوقت وطلبت العون والمساعدة ممن حولها قبل أن يطير الغراب بالورقة النقدية.