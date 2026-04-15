غرامات وترحيل ومنع طيلة 10 سنوات لمخالفي أنظمة الحج

حرصًا من السلطات السعودية على تنظيم الموسم في أحسن الظروف:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض حزمة من العقوبات الصارمة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وعلى كل من يُسهل لهم ذلك، في إطار الاستعدادات لموسم حج 1447هـ، بهدف تنظيم أداء المناسك وضمان الالتزام بالإجراءات النظامية الخاصة بالحصول على تصريح الحج.

وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) و100 ألف ريال (نحو 26.6 ألف دولار). وتُفرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج من دون تصريح، بما في ذلك حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، أو من يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من 18 أفريل إلى 31 ماي.

كما أقرت الوزارة غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج من دون تصريح، أو حاول دخول مكة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، مع إمكانية تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين.

وتشمل العقوبات أيضاً كل من ينقل أو يسهل نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة أو المشاعر المقدسة، أو يوفر لهم الإيواء أو التستر عليهم في الفنادق أو الشقق أو أي أماكن إقامة، حيث تُفرض عليهم غرامات مماثلة، مع تعدد العقوبة حسب عدد المخالفين.

وفي الإطار ذاته، تقرر ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين عن الأنظمة إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأكدت الوزارة كذلك أن المخالفين يحق لهم التظلم من القرارات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، على أن يكون لهم حق الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً، في إطار ضمان الإجراءات القانونية المعمول بها.