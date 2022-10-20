غرامة 5 ملايين لتجاوز السرعة.. الدرك الوطني يصدر توضيحا

ردت مصالح الدرك الوطني على الجدل بشأن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة مالية تقدر بـ5 ملايين سنتيم وتعليق رخصة السياقة في حال تجاوز السرعة القانونية.

وعلقت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية المختصة في السلامة المرورية “طريقي” عن ما تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول عقوبات جديدة تقدر بـ 5ملايين سنتيم في حالة إرتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام .

وأوضح المصدر ذاته أن (5 ملايين سنتيم) تعتبر “العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق لجميع أصناف المركبات.

كما يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة. يضيف المصدر ذاته.

وأشارت مصالح الدرك إلى أن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفــــــــــة بتعليق رخص السياقة .