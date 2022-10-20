-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استمرار موجة الحر إلى غاية الأسبوع المقبل وهذه أسبابها
الجزائر

غرامة 5 ملايين لتجاوز السرعة.. الدرك الوطني يصدر توضيحا

الشروق أونلاين
  • 525
  • 0
غرامة 5 ملايين لتجاوز السرعة.. الدرك الوطني يصدر توضيحا
ح.م

ردت مصالح الدرك الوطني على الجدل بشأن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة مالية تقدر بـ5 ملايين سنتيم وتعليق رخصة السياقة في حال تجاوز السرعة القانونية.

وعلقت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية المختصة في السلامة المرورية “طريقي”  عن ما تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول عقوبات جديدة تقدر بـ 5ملايين سنتيم في حالة إرتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام .

وأوضح المصدر ذاته أن (5 ملايين سنتيم) تعتبر “العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق لجميع أصناف المركبات.

كما يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة. يضيف المصدر ذاته.

وأشارت مصالح الدرك إلى أن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفــــــــــة بتعليق رخص السياقة .

مقالات ذات صلة
الطلبة يرحبون بالرقمنة ويطالبون بزيادة النقل الجامعي

الطلبة يرحبون بالرقمنة ويطالبون بزيادة النقل الجامعي

الوضع الصّحي مستقر.. والحرارة لن تؤدي إلى انتشار وبائي للفيروسات

الوضع الصّحي مستقر.. والحرارة لن تؤدي إلى انتشار وبائي للفيروسات

النقابة: قرارات الصناعة الصيدلانية شجاعة ومشجعة على الاستثمار

النقابة: قرارات الصناعة الصيدلانية شجاعة ومشجعة على الاستثمار

وزير النقل يتحدث مع السفيرة الأمريكية عن الخط الجوي المباشر الجزائر – نيويورك

وزير النقل يتحدث مع السفيرة الأمريكية عن الخط الجوي المباشر الجزائر – نيويورك

طبّي يرافع لتكييف قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

طبّي يرافع لتكييف قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

لا تقسيط للمتخلفين عن دفع إيجار وأعباء “عدل”

لا تقسيط للمتخلفين عن دفع إيجار وأعباء “عدل”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد