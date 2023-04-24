غربال حكما للقمة التونسية بين النجم الساحلي والترجي

سيكون الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، تحت الأنظار، عندما يدير القمة التونسية ما بين الترجي والنجم الساحلي، المقررة الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة الرابعة لمجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.

ويحتل النجم الساحلي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الترجي الرياضي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، للبطولة التونسية التي تقام هذا الموسم على مرحلتين.

وجرت المرحلة الأولى بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، وتأهلت الأندية الأربعة الأولى في جدول ترتيب كل مجموعة إلى المرحلة الثانية (مرحلة التتويج)، لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وفي مرحلة التتويج، تم اعتماد نظام الحوافز عند انتقال الأندية للعب في مرحلة التتويج، حيث حصل متصدر كل مجموعة على 4 نقاط قبل خوضه أي لقاء في المرحلة الثانية، مقابل حصول الوصيف على 3 نقاط، وصاحب المركز الثالث على نقطتين، وأخيرا صاحب المركز الرابع على نقطة وحيدة.