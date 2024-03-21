غربال حكما لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس “الكاف”
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بين الزمالك ومودرن فيوتشر.
وتلعب مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، يوم 7 أفريل المقبل باستاد القاهرة الدولي، في حين يلعب لقاء الذهاب يوم 31 مارس الجاري.
ويتكون طاقم التحكيم الجزائري من الحكم الرئيسي مصطفى غربال، ويساعده كل من مقران قوراري و باس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قاموح حكما رابعا.
ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، وتعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخطر نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية⚪🔴
مصطفى غربال – حكم ساحة⛳
مقران قوراري – مساعد🚩
عباس أكرم زرهوني – مساعد 🚩
ويوسف قموح – حكم رابع⛳
لحلو بن براهم – حكم فيديو 🎥 pic.twitter.com/wW647lvZLs
— Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) March 19, 2024