غربال حكما لمباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة

انطلاق معسكر حكام أمم أفريقيا بالقاهرة 8 نوفمبر بمشاركة ستة جزائريين

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تعيينات حكام المباريات الأربع المتبقية من الجولة التاسعة للبطولة المحترفة. وبحسب الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم مصطفى غربال، لإدارة مباراة وفاق سطيف والضيف اتحاد العاصمة. وسيدير الحكم غربال، هذه القمة الواعدة، في حين يدير مباراة الساورة، وشبيبة القبائل الحكم الفديريالي دهار، بينما أسندت مهمة أدارة مباراة جمعية الشلف وضيفه شباب بلوزداد إلى الدولي نبيل بوخالفة، أما لقاء اتحاد خنشلة ومولودية الجزائر فيسحكمه الفديرالي بواب علاء.

وفي سياق آخر، حددت لجنة الحكيم للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ” الكاف” تاريخ الثامن من نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق معسكر إعداد الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة الأمم الأفريقية والذي يضم 7 حكام مصريين والمقرر إقامته بالقاهرة.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تنظيم معسكر إعداد خاص بالحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وضمت قائمة الحكام المعنيين ستة حكام جزائريين هم كل من غربال وقاموح حكام ساحة، وغوراري وعبان وزرهوني مساعدين، وبن براهم لحلو ضمن حكام تقنية الفيديو. وينطلق المعسكر بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الحكام العرب والأفارقة من مختلف أنحاء القارة السمراء وعددهم 80 حكماً منهم 33 للساحة و36 مساعداً و11 حكماً لتقنية الفيديو.

