عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم الدولي مصطفى غربال لإدارة قمة الجولة الأخيرة، من الرابطة المحترفة الأولى، بين مولودية البيّض ونجم بن عكنون.

وسيساعد غربال في مهمته، كل من الحكم زرهوني، ورد بن سلامة، والحكم الرابع بن جهان.

وتتجه الأنظار في الجولة الأخيرة المبرمجة هذا الجمعة، إلى ملعب البيض، أين يتحدد النازل إلى القسم الثاني هواة، بين مولودية البيض ونجم بن عكنون.

وتكفي نتيجة التعادل مولودية البيض لضمان البقاء في المحترف الأول، في حين سيكون نجم بن عكنون مطالبا بالفوز لاغير لتحقيق البقاء.