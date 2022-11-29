غربال من بين أحسن ثمانية حكام المتواجدين في المونديال

رئيس اللجنة المركزية للتحكيم جمال حيمودي للشروق:

عين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال من طرف لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإدارة لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بين أستراليا والدنمارك المقرر اليوم بداية من الساعة الرابعة مساء بملعب إستاد الجنوب. ويشارك غربال في هذه المباراة مساعده مقران قوراري وعبد الحق اتشعلي، حيث يعتبر هذا اللقاء هو الثاني للطاقم الجزائري بعد المباراة الأولى التي حكمها الجزائريون بين هولندا والإكوادور.

ويحتل المنتخب الفرنسي المرتبة الأولى في هذه المجموعة بست نقاط، في حين المنتخب الاسترالي المرتبة الثانية بثلاث نقاط، ويحتل المرتبة الثالثة والرابعة المنتخبان الدنماركي والتونسي بنقطة واحدة.

ويلتقي في نفس المجموعة المنتخب الفرنسي الذي ضمن رسميا تأهله إلى الدور السادس عشر، وتبقى المرتبة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات، لذلك تعتبر المواجهة التي يديرها الدولي الجزائري صعبة وقد تحدد بنسبة كبيرة المنتخب الذي يرافق المنتخب الفرنسي.

وأكد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، جمال حيمودي، أن تعيين مصطفى غربال للمواجهة بين استراليا والدنمارك ليس وليد الصدفة، بل راجع إلى الأداء الكبير والرائع له ولطاقمه في اللقاء الأول بين هولندا والدنمارك، وقال حيمودي أمس في تصريح خص به الشروق: “أظن أن تعيين الطاقم الجزائري للمباراة الثانية جاءت بعد الأداء الجيد والممتاز في اللقاء الأول، جعل هيئة التحكيم تجدد فيه الثقة فيهم، لإدارة المباريات القادمة”، و أضاف قائلا: “اللقاء بين أستراليا والدنمارك هو للتأكيد، نعم في المباراة الأولى ربما كان الحكم غربال تحت ضغط كبير، لكنه كان في المستوى، لذلك لجنة التحكيم الدولية، جددت فيه الثقة ويصبح دون شك في حسابات اللجنة في اللقاءات القادمة”.

وأشار حيمودي أنه يتوجب على غربال وكل الطاقم تسيير المنافسة لقاء بلقاء وأنا متأكد أنه سينال الثقة باعتباره الأحسن في الفترة الحالية: “على الطاقم الجزائري أن يسير المنافسة لقاء بلقاء، زد على ذلك تواجد عبد الحق اتشعلي الذي يملك تجربة كبيرة بتواجده بثالث مونديال له، ونحن متأكدون أن التحكيم الجزائري سيكون في المستوى ويشرف الصافرة الجزائرية”.

وعن النصيحة التي يوجهها جمال حيمودي إلى غربال وكل الطاقم باعتباره أحد الذين شرفوا التحكيم الجزائري، حيث أدار أربعة لقاءات في مونديال البرازيل، قال حيمودي: “نصيحتي الأولى لهم هي التركيز، والتواجد بالقرب في كل اللقطات، والاعتماد والتنسيق مع تقنية الفار، مثل ما حدث في اللقاء الأول بين الأكوادور وهولندا حين رفض غربال والمساعد صاحب التجربة اتشعلي الهدف للمنتخب الإكوادوري… أنا متأكد أن الضغط على الطاقم الجزائري قد زال وهم حاليا في مرحلة التأكيد ليكونوا حاضرين في الأدوار القادمة”.

وأضاف حيمودي قائلا: “حسب تقييمي الأولي، فإن الطاقم الجزائري سيكون متواجدا في اللقاءات القادمة، واعتبر في الوقت الحالي مصطفى غربال من بين أحد أحسن 7 أو ثمانية حكام المتواجدين في المونديال، وسنكون معهم بكل جوارحنا ومتأكد أنه سينجح في مهمته”.