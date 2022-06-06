غربال وطاقمه في تربص بالدوحة تحضيرا لمونديال قطر

طلب إعفاءه من اللقاءات الأخيرة للبطولة

يتنقل يوم 11 جوان الجاري الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال وطاقمه الثنائي عبد الحق اتشعلي، ومقران قوراري إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أول تربص بعد الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة في المونديال المقرر نهاية السنة.

ويتنقل الثلاثي الجزائري في رحلة عادية من الجزائر إلى قطر يوم 11 جوان الجاري، في حين يعود الثلاثي الدولي الجزائري يوم 15 جوان مرورا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وضمت قائمة حكام كأس العالم 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

ويشارك حكام المختارون للمشاركة في المونديال القطري في عدة تربصات، في البارغواي، إسبانيا والدوحة من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها إلى الموجهين ليحصل المشاركون في ما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم مدير التحكيم في الفيفا ماسيمو بوساكا في تصريحات صحفية سابقة.

وكان الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال قد أدلى بتصريحات صحفية، منذ أيام أكد فيها أنه مستعد رفقة طاقمه للمشاركة في تربص الفيفا بمدينة الدوحة المقرر في الفترة ما بين من 12 إلى 14 جوان الجاري حيث أضاف أنه سيخضع رفقة الحكمين المساعدين إيتشعلي وقوراري لاختبارات بدنية وتقنية خاصة تحت إشراف خبراء الفيفا.

الدولي الجزائري أضاف أنه طلب رسميا من لجنة التحكيم الإعفاء من إدارة مباريات البطولة المحترفة، الذي لم يتبقى عن نهايته سوى جولتين حتى نركز جيدا على ما ينتظرنا في المونديال، مشيرا أنه يحضر بوهران، اتشعلي بتلمسان، وقوراري ببومرداس.

غربال أشار أنه سيعمل من أجل التألق في المونديال، مضيفا أنه لن يشارك من أجل المشاركة، بل من أجل إدارة مباريات في أدوار متقدمة خلال المونديال وتشريف الكرة الجزائرية