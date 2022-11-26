غربال وطاقمه كانوا في المستوى ويتطلعون إلى إدارة لقاءات أخرى

في أول مباراة له في المونديال القطري

أدى الدولي الجزائري مصطفى غربال وطاقمه الثنائي مقران قوراري، وعبد الحق اتشعلي مباراة في المستوى بمناسبة مباراة بين الإكوادور وهولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

وقال رئيس اللجنة المركزية للتحكيم جمال حيمودي على صفحته في الفايسبوك أن ثلاثي التحكيم الجزائري كان في المستوى رغم صعوبة المواجهة:” أقدم التهاني إلى كل الطاقم لقد كانوا في المستوى في لقاء الاكوادور هولندا”.

وكان حيمودي قد أكد في تصريح له للإذاعة الوطنية:” لجنة التحكيم الدولية تعتمد كثيرا على هذا الطاقم الذي يعتبر الأول إفريقيا،لا خوف على الطاقم الجزائري، تقنية التسلل ثلاثية الأبعاد ستساعد الحكام…. نحن على تواصل مع التحكيم حتى يكونوا حاضرين بسيكولوجيا”.

من جهته أعطى الخبير التحكيمي الخاص لجريدة “العربي الجديد”، جمال الشريف، رأيه بإدارة الطاقم التحكيمي الجزائري، بقيادة مصطفى غربال،في المواجهة التي انتهت بالتعادل (1-1) بين الإكوادور وهولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

وأكد جمال الشريف أن الحكم الجزائري مصطفى غربال، ومساعديه مقران قورواي وعبد الحق اتشعلي، قاموا بتقديم أداء جيد للغاية في المواجهة، بعدما احتسبوا 27 مخالفة صحيحة، واعتبر الشريف أن الحكم مصطفى غربال وطاقمه امتلكوا الشجاعة في الدقيقة 48، بعدما قاموا بإلغاء هدف التعادل لصالح الإكوادور، بالإضافة إلى احتساب 5 حالات تسلل، وإنذار وحيد. وجزم الشريف بأن طاقم التحكيم الجزائري سيكون له فرصة أخرى بكأس العالم في قطر، حتى يظهر جميع قدراته، بعدما استطاع النجاح في المهمة بقيادة المواجهة بين هولندا والإكوادور.

وكان لاعبو منتخب الإكوادور قد اعترضوا على قرار مصطفى غربال في مباراة هولندا حيث سجل منتخب الإكوادور هدفا قبل نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء، عن طريق لاعبه بيرفيس إستوبينيان.

وألغى الحكم مصطفى غربال الهدف بداعي التسلل، لتداخل اللاعب جاكسون بوروزو الذي كان متسللا في اللعبة. واعترض لاعبو الاكوادور على قرار غربال مؤكدين عدم تداخل جاكسون في اللعبة،غير أن تقنية الفار أنصفت الدولي الجزائري الذي كان محقا في قراراه واستحق العلامة الكاملة.

وحسب بعض المصادر، فإن الأداء الرائع لمصطفى غربال وطاقمه فإن لجنة كولينا ستجدد فيه الثقة وتعيينه في لقاءات قادمة خاصة وأنه صغير في السن مقارنة بعدد كبير من الأطقم الأخرى، وأن الفيفا يعتمد عليه في قادم المنافسات لاعتباره الأول في القارة الإفريقية.

وللإشارة، فإن غربال هو خامس حكم جزائري (حكم وسط) يشارك في المونديال بعد بلعيد لكارن 1982، محمد حنصال 1990 جمال حيمودي 2014، عبيد شارف 2018، إضافة إلى المساعد اتشعلي عبد الحق الذي يدير ثالث مونديال له (2014،2018،2022)، ومقران قوراري سنة 2022.