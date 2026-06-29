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رياضة
مونديال 2026:

غربال وقوراري حاضران في الدور الـ16 من كأس العالم

ع.ع
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غربال وقوراري حاضران في الدور الـ16 من كأس العالم

لم تكد مرحلة المجموعات تسدل ستارها وتكشف عن كامل أسرارها، حتى انطلقت الإثارة الحقيقية في نهائيات كأس العالم 2026 ببداية مباريات دور الستة عشر، المحطة الأولى الحاسمة في أدوار خروج المغلوب. وفي هذا السياق، يواصل الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال تشريف الصفارة الإفريقية والعربية، حيث سيكون في الموعد لإدارة إحدى قمم هذا الدور، بعد أن نجح بامتياز في قيادة مباراتين كحكم رئيسي خلال دور المجموعات.

وقد كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً عن الطواقم التحكيمية المعنية بالمواجهات المقبلة، حيث تم تعيين مصطفى غربال كحكم رابع في القمة الواعدة والمرتقبة التي ستجمع بين منتخب المكسيك، أحد مستضيفي هذا المونديال، ونظيره الإكوادوري. وسيدير هذا اللقاء كحكم ساحة السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وهو وجه مألوف جداً للجماهير الجزائرية لكونه قاد مؤخراً مواجهة الجزائر ضد الأردن والتي انتهت بفوز الخضر بهدفين لهدف، وسيعاونه في مهامه مواطناه توماس كوياتكوفسكي وأندراز كوفاتشيتش.

ولم يكن غربال الممثل الوحيد للتحكيم الجزائري في هذه الموقعة الكبيرة، بل سيكون مواطنه مقران قوراري حاضراً هو الآخر ضمن الأطقم المعتمدة، بعد أن وضعت فيه لجنة الفيفا الثقة لشغل مهمة حكم مساعد احتياطي، مما يعكس السمعة الطيبة التي يحظى بها الثنائي على الساحة الدولية.

وبهذا التعيين الجديد، يستعد مصطفى غربال لارتداء ثوب الحكم الرابع للمرة الثالثة في مسيرته الغنية بالمونديال، بعد أن سبق له القيام بهذا الدور في مناسبتين خلال نسخة قطر 2022. ويؤكد هذا التواجد المستمر والمستقر في المحافل الكبرى المكانة المرموقة التي بات يتمتع بها الحكم الجزائري كواحد من أبرز الأسماء الموثوقة لدى الاتحاد الدولي، ليواكب هذا التميز التحكيمي المسار التاريخي الذي يصنعه المنتخب الوطني على الأراضي الأمريكية.

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