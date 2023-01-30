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رياضة

غربال و قوراري بالمغرب للمشاركة في مونديال الأندية

ع. ع
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غربال و قوراري بالمغرب للمشاركة في مونديال الأندية

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الدوليين الجزائريين مصطفى غربال ومقران قوراري قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي يحتضنها المغرب في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 فيفري المقبل.

ويمثل الكاف ثلاثة حكام وهم الجزائريين مصطفى غربال حكم رئيسي ومقران غوراري مساعدا له، رضوان جيد المغربي و التونسي خليل حساني لتقنية الفيديو.

وكشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم عن لائحة حكام المونديال والتي تضم 26 حكما، من بينهم 6 حكام رئيسيين، و12 حكما مساعدا ، و8 حكام “الفار”، وذلك بالتعاون مع الاتحادات القارية. وسيشارك الحكام الذين تم اختيارهم من قبل (الفيفا) في ورشة تحضيرية بالرباط يوم 27 جانفي الجاري. وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أسفرت عن مواجهة فريق الوداد الرياضي للهلال السعودي في ربع النهائي. وسيلاقي الوداد الرياضي في حال تجاوزه للهلال السعودي، فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي.

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