غربال يدير قمة نيجيريا والرأس الأخضر

وسيدير اللقاء الدولي الجزائري مصطفى غربال ويساعده في مهمته الثنائي قوراري مقران، وزرهوني عباس أكرم، ولحلو بن براهم حكما رابعا حكمًا، وتتصدر نيجيريا المجموعة الثالثة بتسع نقاط بفارق نقطتين عن منتخب الرأس الأخضر.

علما أن الكاف اختارت رباعي تحكيم جزائري لتربص مغلق بالقاهرة في الفترة مابين 25 إلى 29 سبتمبر الجاري تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم المقررة مطلع في الفترة ما بين 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022، بالكاميرون.

الرباعي الجزائري هم السادة مصطفى غربال، بن براهم لحلو (حكام ساحة)، اتشعلي عبد الحق، وقوراري مقران (حكام مساعدون).

معلومي ياسين