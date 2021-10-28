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رياضة

غربال يدير قمة نيجيريا والرأس الأخضر

الشروق أونلاين
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غربال يدير قمة نيجيريا والرأس الأخضر

عيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم جزائري لإدارة مقابلة منتخب نيجيريا ضدّ منتخب الرأس الأخضر المقررة يوم 16 نوفمبر القادم لحساب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وسيدير اللقاء الدولي الجزائري مصطفى غربال ويساعده في مهمته الثنائي قوراري مقران، وزرهوني عباس أكرم، ولحلو بن براهم حكما رابعا حكمًا، وتتصدر نيجيريا المجموعة الثالثة بتسع نقاط بفارق نقطتين عن منتخب الرأس الأخضر.

علما أن الكاف اختارت رباعي تحكيم جزائري لتربص مغلق بالقاهرة في الفترة مابين 25 إلى 29 سبتمبر الجاري تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم المقررة مطلع في الفترة ما بين 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022، بالكاميرون.

الرباعي الجزائري هم السادة مصطفى غربال، بن براهم لحلو (حكام ساحة)، اتشعلي عبد الحق، وقوراري مقران (حكام مساعدون).

معلومي ياسين

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