غربال يدير نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، هوية طاقمي حكام مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، ويلعب لقاء الذهاب بين الترجي التونسي والأهلي المصري يوم 18 ماي الحالي على ملعب حمادي العقربي في تونس، ويقام الإياب على ملعب القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.

وسيدير لقاء الذهاب الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ويساعده في مهمته الثنائي مقران قوراري، وعباس أكرم زرهوني، والحكم الليبي معتز الشلماني حكما رابعا، في حين ستكون الحكمة الرواندية سليما ميكسونجا مساعدة لدحان بيدا الموريتاني في تقنية الفيديو، والأنغولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان. كما تقرر إسناد لقاء العودة في القاهرة للحكم الكونغولي جون جاك نادالا، وفي غرفة تقنية الفيديو الدولي الجزائري لحلو بن براهم.