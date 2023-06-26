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رياضة

غربان تعبث داخل وكر النّسر الأسود

علي بهلولي
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غربان تعبث داخل وكر النّسر الأسود
ح.م
هل حقّا سحبت إدارة وفاق سطيف بساط الانتدابات من تحت أقدام "البزناسية"؟

انضمّت إدارة نادي وفاق سطيف بعد ظهيرة الإثنين إلى القافلة، بِخصوص ملفّ الانتدابات.

وقالت إدارة نادي “النّسر الأسود” إن ملفّ انتداب اللاعبين أو المدربين أو غيرهم استعدادا للموسم الجديد، يدرسه مكتبها بِدقّة، ثمّ يتّخذ القرارات المُناسبة.

ودعت إدارة الوفاق أنصار فريقها الكروي إلى عدم السقوط في فخّ ما يُروّج له في مواقع التواصل الاجتماعي، بِخصوص جلب وتسريح اللاعبين والمدربين.

واقتفت إدارة نادي وفاق سطيف خطى نظيراتها لدى فرق مولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل. ما يُؤكّد أن أطرافا خارجية لا تمتّ بِصلة للأندية، كان لها سابقا نصيبا من “حلوى” وامتيازات الانتدابات، في ظلّ استفادة هذه الفرق من دعم مالي حكومي سخّي، دون مراقبة أو محاسبة.

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