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يوم الأربعاء تكملة لشعبان لاستحالة الرؤية

غرة شهر رمضان فلكيا الخميس 23 مارس

راضية. م
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غرة شهر رمضان فلكيا الخميس 23 مارس
أرشيف

تتوقع الجمعية الفلكية البوزجاني، وبناء على الحسابات الفلكية الدقيقة، أن يكون يوم الخميس الموافق لـ23 مارس 2023، غرة شهر رمضان بالجزائر وبكل الدول العربية والإسلامية والجالية المسلمة عبر العالم بإذن الله.
وأوضحت الجمعية العلمية الفلكية ـ البوزجاني ـ ، حسب آخر بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، أن شهر رمضان يبدأ برؤية الهلال بعد حدوث الإقتران بين الشمس والقمر. ويتزامن الاقتران الفلكي الجيومركزي، بين الشمس والقمر بحول الله، مع أول أيام فصل الربيع، أي الثلاثاء 21 مارس الجاري على الساعة الخامسة مساء و23 دقيقة (17:23) بالتوقيت العالمي (الجزائر: +1سا)، وهو نفس اليوم المخصص لتحري هلال رمضان لهذا العام في عدة دول بدأت شعبان قبلنا بيوم كالسعودية وقطر والكويت ومصر..
وأضاف البيان، أنه سيغرب القمر فيها قبل الشمس، ما يجعل الرؤية مستحيلة بتلك الدول، وبالتالي فسيكون يوم الأربعاء تتمة لشهر شعبان 30 يوما، لاستحالة رؤية الهلال ليلة التحري في اليوم السابق، ونظرا لعدم توافر معايير بداية الشهر القمري المعروفة ومنها أن الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر يحدث بعد غروب الشمس !!.
أما في الجزائر، فإن يوم الأربعاء 22 مارس، المخصص لتحري هلال رمضان والموافق لـ 29شعبان، تغرب الشمس في مدن المدية والبليدة والجزائر العاصمة نحو الساعة السابعة مساء ودقيقتين (19:02) بالتوقيت المحلي، يكون عمر القمر-يضيف البيان- حينها نحو 23 ساعة، حيث يتواجد على ارتفاع 11 درجة قوسية فوق الأفق الغربي ضمن استطالة شرقية تقاربـ12 درجة قوسية، ويغرب بعدها بـ63 دقيقة أي على الساعة الثامنة و 5 دقائق (20:05)، وهي مدة مكوث كافية جدا لرؤيته بالعين المجردة فضلا عن التلسكوب في كل البلاد، كما أنها ستكون متاحة في حالة صفاء الجو عبر العالم، كلما اتجهنا غربا نحو دول القارة الأمريكية. وبناءا على كل ذلك فانه من الوارد بأن تكون غرة رمضان بكل الدول العربية والإسلامية، الخميس 23 مارس الجاري بإذن الله.
وتبقى لجنة الأهلة في بلادنا – حسب الجمعية – هي المؤهلة رسميا لتقرير بداية شهر رمضان، أما المعطيات الفلكية التي ذكرت، فهي على سبيل الإستئناس والتوضيح ونشر الثقافة العلمية والفلكية وسط الجمهور.

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