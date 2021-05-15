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الجزائر

غرداية: ثلاثة قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور قرب منصورة

الشروق أونلاين
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غرداية: ثلاثة قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور قرب منصورة

لقي 03 أفراد من عائلة واحدة حتفهم وأصيب 03 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت غرب مدينة غرداية.

و حسب بيان لمصالح الحماية المدنية وقع الحادث على الطريق الوطني رقم 1 ما بين غرداية ومنصورة حيث اصطدمت سيارة سياحية بشاحنة كانت تسير في الطريق المعاكس بعد أن قام صاحبها بمناورة.

وخلف الحادث وفاة ثلاثة أشخاص و03 آخرين مصابين برضوض وجروح متفاوتة الخطورة.

وتم نقل المتوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 08 سنوات و 53 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غرداية بينما تم تحويل الجرحى لتلقي العلاج بذات المؤسسة.

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