غرس مليون شتلة.. انطلاق أكبر حملة للتشجير في الجزائر

تشهد مختلف ولايات الوطن، اليوم السبت، انطلاق حملة وطنية كبرى للتشجير بمناسبة اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر، تهدف إلى غرس مليون شتلة، في مبادرة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وجمعية “الجزائر الخضراء” برئاسة فؤاد معلى.

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، في فيديو سابق عقب اعلان اطلاق الحملة أن هذه المبادرة تتجاوز كونها حملة لغرس الأشجار، معتبرًا إياها “التزامًا وطنيًا نحو مستقبل أكثر استدامة للجزائر”. وأضاف أن الهدف الأساسي هو “ترسيخ وعي جماعي بأن حماية الغابات مسؤولية الجميع، وليست مهمة قطاع واحد فقط”.

وستنطلق الحملة من ولاية تيزي وزو كما ستغطي مختلف مناطق البلاد مع مراعاة الخصوصيات المناخية والبيئية لكل ولاية، بما يضمن اختيار أنواع نباتية تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ المحلي، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن البيئي وتعزيز الغطاء الغابي الوطني.

كما تسعى المبادرة إلى الحد من ظواهر التصحر وانجراف التربة، وتحفيز روح المواطنة البيئية، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، من مؤسسات عمومية وخاصة، وجمعيات، وهيئات تربوية وتعليمية، إلى جانب المواطنين والمتطوعين.

ودعت وزارة الفلاحة جميع الشركاء والمهتمين إلى المساهمة الفعلية في إنجاح الحملة، مؤكدة أن هذا الموعد البيئي يشكّل فرصة لإبراز الوعي الجماعي بأهمية حماية الثروة الغابية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.