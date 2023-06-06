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إنقاذ 14 مرشحا للهجرة السرية في واقعة منفصلة

غرق أربعة “حرّاقة” وفقدان 22 بساحل تيبازة

ب. بوجمعة
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غرق أربعة “حرّاقة” وفقدان 22 بساحل تيبازة
ح.م

هلك أربعة أشخاص غرقا، وفُقد 22 آخرون، إثر انقلاب قارب، كان يقل مرشحين للهجرة السرية بساحل تيبازة.
وانتشل خفر السواحل مساء الاثنين، جثث أربعة أشخاص، من عرض البحر، بينهم سيدة ورضيعها، في ساحل تيبازة. كما أنقذت شخصين آخرين، ويجري البحث عن 22 مفقودا. و حسب مصادر الشروق اليومي، فان الضحايا، مرشحون للهجرة السرية، كانوا على متن قارب أبحر الاثنين من ساحل غرب الولاية و على متنه 28 شخصا قبل أن ينقلب بهم القارب حسب إفادات الناجين من الغرق.
وتضيف المصادر أن السيدة الثلاثينية ورضيعها، جرى انتشال جثتيهما من قبل خفر السواحل في حوالي الخامسة من مساء الاثنين، و بعد حوالي أربع ساعات تلقت مصالح الدرك اتصالا من بحارة عن وجود جثتين، و شخصين على قيد الحياة في ساحل بلدية لارهاط، وإثرها تم إبلاغ حراس خفر السواحل الذين تدخلوا و انتشلوا الجثتين، وشخصين ناجيين احدهما من جنسية سورية و الثاني جزائري، ونقل المتوفيان والناجيان إلى مستشفى سيدي غيلاس.
وأثناء التحقيق مع الناجيين تبين أن الأمر يتعلق بمحاولة هجرة غير شرعية لـ 28 شخصا انقلب بهم القارب، ما تسبب في وفاة أربعة أشخاص فيما أمكن إنقاذ شخصين، وبوشرت عملية البحث من قبل خفر السواحل عن 22 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين.
وكانت ذات المصالح قد تدخلت قبل يومين لإنقاذ 14 شخصا من الموت المحقق بعد تعطل القارب الذي كانوا على متنه في محاولة هجرة غير شرعية انطلاقا من ساحل مدينة عين تقورايت. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف مدبري الرحلتين.

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