غرق سفينة “الفايكينغ”

شباب قسنطينة في رابطة أبطال إفريقيا

أمل الأربعاء يفشل في الاستثمار في عاملَي الملعب والجمهور للبقاء في القسم الأوّل.

نزل فريق أمل الأربعاء مساء السبت إلى القسم الثاني، في اختتام فعّاليات الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر بطولة حظيرة النّخبة.

وخسر أمل الأربعاء بِنتيجة (1-3) أمام الضّيف نادي البارادو، في مباراة مفصلية احتضن أطوارها ملعب “إسماعيل مخلوف”، تحت إدارة حكم السّاحة حسام بن يحي.

وتجمّد أمل الأربعاء في المركز الـ 15 وقبل الأخير بِرصيد 36 نقطة، مُقابل 39 نقطة لِجمعية الشلف في الرّتبة الـ 14. وحاز نادي البارادو 41 نقطة في المركز الـ 8.

واستنادا إلى هذا الترتيب، نزل أمل الأربعاء (ولاية البليدة) إلى القسم الثاني، رفقة صاحب المركز الـ 16 والأخير هلال شلغوم العيد (ولاية ميلة)، الذي عرف المصير ذاته في تاريخ سابق.

وكان أمل الأربعاء – المشهور بِتسمية “الفايكينغ” – قد صعد إلى القسم الأوّل عند نهاية موسم 2020-2021.

وفي أعلى الجدول، ظفر شباب قسنطينة بِالمركز الثاني، وسيُشارك رفقة الرّائد شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2023-2024.

وانتصر شباب قسنطينة بـ (3-0) على الزّائر اتحاد العاصمة، فبات يجمع 50 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا بِفارق 14 نقطة عن مُتصدّر لائحة الترتيب شباب بلوزداد. ويملك اتحاد العاصمة 40 نقطة في المركز الـ 10.

وفازت مولودية الجزائر بـ (1-0) على الضّيف فريق مولودية البيّض، فحاز “العميد” 47 نقطة في الرّتبة الـ 3، وشغلت مولودية البيّض المركز الـ 4 بِرصيد 46 نقطة.