غرق سفينة تابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” بتيبازة

غرقت سفينة تابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2" بولاية تيبازة، اليوم الأحد 11 فيفري 2024.

غرقت سفينة تابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” بولاية تيبازة، اليوم الأحد، حسب ما أفادت به الشركة الجزائرية للطاقة.

الشركة قالت في بيانها “أنه تم تسجيل صباح اليوم 2024/02/11 حادث على مستوى احد السفن البحرية المختصة في الأشغال البحرية التابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 ولاية تيبازة.”

هذا الحادث حسب ذات المصدر يعود إلى “خلل على مستوى احد قوائم الباخرة الخاصة بالأشغال البحرية للمشروع و الذي أدى إلى فقدان توازنها”.

حادث غرق السفينة لم يتسبب في أية خسائر بشرية كما أنه لا يؤثر على سير أشغال انجاز المشروع، تؤكد الشركة الجزائرية للطاقة. كما أن المؤسسة المناولة صاحبة الباخرة التي تعرضت للحادث، أكدت آنه سيتم إصلاح عطبها في الأيام القليلة القادمة.