غرق سفينة تحمل 750 طنا من الوقود قبالة السواحل التونسية

غرقت صباح السبت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود قبالة السواحل التونسية. بعد تعرضها لحادث بحري بسبب الأحوال الجوية.

وحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن الناطق باسم محكمة قابس في تونس، فقد غرقت السفينة في المياه التونسية، دون وجود أي تسرّب للوقود.

وأكّد المتحدث في الوقت ذاته أنّ لجنة الكوارث المحلية ستجتمع لاتخاذ القرارات في حالة حدوث تلوّث.

وكانت وزارة البيئة التونسية قد أعلنت في وقت سابق، عن تعرّض سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية، والمحمّلة بحوالي 750 طنا من مادة الغازوال. إلى صعوبات حالت دون مواصلة سيرها.

وكانت السفينة القادمة من ميناء دمياط المصري والمتّجهة نحو مالطا، قد طلبت من السلطات التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية.

وبعد السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس، تسرّبت مياه البحر إلى داخل غرفة المحرّكات، لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار.

وقد طلب طاقم السفينة المتكوّن من 7 أشخاص من السلط التونسية إجلاءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهدّدة بالغرق. ليتمّ التدخل لإنقاذ كامل الطاقم، تضيف الوزارة التونسية.