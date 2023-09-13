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تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية
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غرق عشرات المنازل بسبب أمطار غزيرة في غزة

الشروق أونلاين
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غرق عشرات المنازل بسبب أمطار غزيرة في غزة
أرشيف
غزة

تهاطلت أمطار غزيرة على قطاع غزة فجر الأربعاء. ما تسبّب في غرق عشرات المنازل وإغلاق عدّة طرقات في مناطق مختلفة من القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء المدينة، ومخيم الشاطئ غرب القطاع.

وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها. وأُغلقت أيضا عدة طرقات بسبب غمرها وتجمع المياه فيها. كما أدى هبوب رياح شديدة، إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية.

وقالت الوكالة إن “غرق منازل المواطنين في غزة، يتكرر بشكل سنوي مع هطول الأمطار الغزيرة. بسبب البنية التحتية المهترئة، نتيجة اعتداءات الاحتلال على القطاع”.

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