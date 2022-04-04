غرق قارب يحمل 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا.. بعد 4 أيام في عرض البحر

قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن 96 مهاجرا غير شرعيا لقوا حتفهم قبالة السواحل الليبية. بعد غرق قارب يقلّ 100 مسافرا، تمّ إنقاذ 4 ناجين منهم فقط.

وذكرت المنظمة في تغريدة على تويتر أنّ الناقلة التجارية “أليغريا 1” تمكّنت من إنقاذ أربعة أشخاص، بعد غرق قارب مطاطي في مياه البحر المتوسط في ساعة مبكرة من صباح السبت.

ونقلت المنظمة عن الناجين، أنّهم لبثوا في البحر لمدة أربعة أيام على الأقل على متن قارب كان يحمل نحو 100 مهاجر.

وشدّدت “أطباء بلا حدود” في تغريدة لاحقة، بأنّ المهاجرين الأربعة الذين تمّ إنقاذهم، “بحاجة إلى حماية ورعاية عاجلة”. داعية سلطات إيطاليا ومالطا إلى التكفّل بإيوائهم.