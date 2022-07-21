غرق 18 امرأة باكستانية كن متوجهات إلى حفل زفاف

أفاد مسؤولون باكستانيون أن 18 امرأة على الأقل غرقت في النهر، وفقد العشرات بعد انقلاب قارب مكتظ بأشخاص من عائلة واحدة كانوا متوجهين إلى حفل زفاف.

وكان القارب الذي يقل حوالي 100 يعبر نهر السند في موكب زواج بين قريتي ماتشكا وخارور في منطقة صادق آباد الفرعية بإقليم البنجاب، وفقًا للشرطة والسلطات المحلية.

وقالت رنا كاشف محمود، المتحدث باسم مدينة صادق آباد، إن 18 امرأة “تأكدت وفاتهن” وأن ما بين 25 و 30 شخصا “أنقذهم السكان المحليون الذين يعيشون على طول النهر أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ”.

وقال ضابط الشرطة محمد حماد لوسائل الإعلام المحلية، أن معظم الغرقى من النساء، لأن غالبية الرجال يعرفون السباحة، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

يذكر أن القرويين في المناطق الريفية في باكستان غالبا ما يستعملون القوارب في التنقل من مكان إلى آخر تجنبا لارتفاع تكاليف النقل بالسيارات عبر الطرق المتداعية والتي غالبًا ما تكون بعيدة عن منازلهم، وبينما يتعلم الرجال السباحة في باكستان تحسبا لمثل هذه الحوادث، لا يتم تشجيع النساء على ذلك بسبب العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع الباكستاني المحافظ.