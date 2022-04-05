غرق 23 امرأة سودانية إثر انقلاب قاربهن في النيل الأزرق

لقيت 23 امرأة سودانية مصرعها، الأسبوع الماضي، إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهن في النيل الأزرق.

وذكرت وكالة “أسوشتيد برس”، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أنه كان على متن القارب 29 شخصا عندما انقلب وغرق يوم الجمعة في ولاية سنار الجنوبية الشرقية.

وكان جميع الركاب من النساء باستثناء القبطان الذي نجا وخمسة ركاب، ولم يذكر التقرير سبب الانقلاب.

وكانت النساء عاملات باليومية يعملن في المزارع في منطقة السوق وكن عائدات إلى ديارهن عندما انقلب قاربهن، وقالت “سونا” إنه تم انتشال 13 جثة وإن عمال الإنقاذ يبحثون عن 10 آخرين.

يذكر أن النيل الأزرق طريق نقل مهم للأشخاص والبضائع في الدولة الأفريقية. ينضم إلى النيل الأبيض شمال العاصمة الخرطوم ليشكل نهر النيل، أحد أطول أنهار العالم.

وتعتبر هذه الحوادث على القوارب المحملة شائعة على الممرات المائية في الدولة الأفريقية، حيث غالبًا ما يتم تجاهل تدابير السلامة.