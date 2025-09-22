غريب: عمل الحكومة سيرتكز على الميدان ولغة الأرقام

التزم بتجسيد مشاريع كانت محل عمليات نهب من أموال الشعب

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، الاثنين من ولاية جيجل، أن مهمة حكومته ستكون خدمة المواطن في الميدان، من خلال اعتماد لغة الأرقام، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي تصريح صحفي في ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية جيجل، قال الوزير الأول أن “الحكومة الحالية مهمتها هي خدمة الشعب”، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن “عملها سيرتكز على الميدان والتحدث بلغة الأرقام”.

والتزم غريب بتجسيد المشاريع التي كانت محل عمليات نهب من أموال الشعب، “وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن الحكومة ستسهر على “المتابعة الدقيقة لها”.

وفي هذا المنحى، ذكر غريب بأن مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أغري فود”، كان قد “تم استرجاعه في وقت لم تتجاوز نسبة إنجازه 20 بالمائة، في حين كانت التحويلات البنكية الخاصة به قد فاقت 60 بالمائة، وهو ما يكشف عن حجم نهب الأموال”.

وأضاف بأن توجيهات رئيس الجمهورية والتزامه أمام الشعب الجزائري باسترجاع هذه الأموال “تجسدت، اليوم، بفضل إطارات جزائرية خالصة من خريجي المدرسة الجزائرية، والذين استلموا المشروع رغم تعقيداته التقنية والتكنولوجية”.

ولفت في هذا الإطار، إلى تمكن مؤسسة ناشئة جزائرية من “إنجاز مهمة مقابل 6 ملايين دج، كان مكتب دراسات أجنبي قد اشترط فيها مليون دولار”، وهو ما يجسد “استرجاع الثقة في الكفاءات الوطنية”، إلى جانب تحقيق الجزائر لمكاسب مادية.

من جهة أخرى، شدد الوزير الأول، خلال معاينته لأشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن، على ضرورة تسريع استرجاع الفضاءات الموجودة على مستوى الميناء، من أجل تصدير مادة الاسمنت، مع تخصيص 20 هكتارا لفائدة الخواص والمستثمرين، لإنجاز صوامع تخزين موجهه للتصدير.

وتندرج هذه الخطوة، مثلما أوضح، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإنشاء مرفإ خاص بتصدير الإسمنت، مضيفا أن “الحكومة تراهن على الإسمنت كمنتج استراتيجي، مع منح الأولوية للمؤسسات الجزائرية في عملية التصدير”، ليتابع بالقول: “من عاهد وفى… توجيهات رئيس الجمهورية وتعهداته تجسد اليوم بأيدي إطارات جزائرية، عبر استرجاع المشاريع المنهوبة في إطار محاربة الفساد”.

من جهة أخرى، عاد غريب للتذكير بالنجاح الذي عرفه معرض التجارة البينية الافريقية، وهو الحدث الذي “فتح أبواب افريقيا أمام الاقتصاد الجزائري”.

تجدر الإشارة إلى أنّ الوزير الأول، أشرف على تدشين مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أقري فود”، كما قام على مستوى الوحدة 15 بالمركب، بإعطاء إشارة الانطلاق لتشغيل وحدة الإنتاج بالمصنع ومعاينة الوحدة.

وبالوحدة 16 بمصنع سحق البذور الزيتية، قام الوزير الأول بافتتاح المقر الاجتماعي للمركب، كما عاين مركز البيانات، حيث تلقى شروحات وافية عن هذا المركب.

وفي كلمة له بالمناسبة، توجه الرئيس المدير العام لشركة “مدار القابضة”، شرف الدين عمارة، بالشكر لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي “أحاط المشروع بدعمه الثابت ووضع في المجمع ثقته لإنجاز هذا الصرح الصناعي واستغلاله”، مؤكدا أنها “مسؤولية كبيرة، وأن المجمع عازم على أن يكون في مستوى تلك الثقة”.

واعتبر عمارة هذا المركب “صرحا من صروح الجزائر الجديدة وخطوة عملية لتعزيز سيادتنا الغذائية وضمان أمننا الاستراتيجي”، فضلا عن كونه دليلا على قدرة الكفاءات الوطنية على رفع التحدي، حيث “أثبت عمال وإطارات هذا المركب أن الجزائري قادر على رفع التحديات ومواجهة الصعاب”.