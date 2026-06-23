غريب يؤكد تسريع تفعيل معهد البحث في الغاز ودعم مشروع الأنبوب العابر للصحراء

استقبل الوزير الأول، سيفي غريب، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيليب مشيلبيلا، حيث بحث الطرفان سبل تنفيذ مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز، مع التركيز على تفعيل معهد البحث في الغاز الذي تحتضنه الجزائر ومتابعة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وجرى اللقاء بقصر الحكومة بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الأمين العام للمنتدى إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جوان 2026.

وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض آليات تنفيذ القرارات المنبثقة عن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر في مارس 2024، لاسيما ما يتعلق بمسار تفعيل معهد البحث في الغاز.

وأكد الجانبان أهمية تمكين المعهد من أداء مهامه كمركز دولي للبحث العلمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسمح له بالمساهمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الجديدة التي تشهدها الصناعة الغازية العالمية.

كما تناول اللقاء مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي دخل مرحلة التجسيد الفعلي على أرض الواقع، حيث جرى التأكيد على دعم منتدى الدول المصدرة للغاز لهذا المشروع باعتباره مبادرة استراتيجية من شأنها تعزيز الأمن الطاقوي الدولي وتوسيع آفاق التعاون الطاقوي بين الدول الإفريقية.

وأوضح الوزير الأول أن تجسيد مشروع الأنبوب العابر للصحراء يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء شراكة طاقوية إفريقية قائمة على التكامل والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، ويعزز التعاون جنوب-جنوب، ويدعم مسار التكامل القاري الإفريقي في المجالات الاقتصادية والطاقوية.