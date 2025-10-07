غريب يؤكد عزم الحكومة مواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، أن الحكومة عازمة على مواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد.

وقال غريب في تصريح له على هامش زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى ولاية المسيلة، إن “الحكومة عازمة على مواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، باعتبارها أموال الشعب التي ينبغي أن تعود بالنفع على المواطنين”.

ليضيف أن “كل ما يمكن تعويضه أو تقديمه لفائدة المواطنين والعمال لن نبخل به”.

ليخلص الوزير الأول إلى أن المرحلة الحالية تمثل “فتح صفحة جديدة” في مسار التنمية الوطنية، من خلال استرجاع المشاريع المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.