غريب يترأس الدورة 197 لمجلس مساهمات الدولة

خصصت لدراسة تطوير المؤسسات العمومية الناشطة في مجموعة من الصناعات

ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الخميس 11سبتمبر، بقصر الحكومة، أشغال الدورة الـ197 لمجلس مساهمات الدولة، والتي خصصت لاستعراض آفاق تطوير نشاط عدد المؤسسات العمومية الناشطة في مجالات الصناعة الكهربائية، الاتصالات، الصناعة الصيدلانية وصناعة الزجاج.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، شكلت هذه الدورة فرصة للتأكيد على أهمية تجسيد الاستثمارات المبرمجة من قبل المؤسسات المعنية وخاصة تلك التي لها أثر مباشر ومعتبر في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.