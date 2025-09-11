-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
خصصت لدراسة تطوير المؤسسات العمومية الناشطة في مجموعة من الصناعات

غريب يترأس الدورة 197 لمجلس مساهمات الدولة

الشروق أونلاين
  • 125
  • 0
غريب يترأس الدورة 197 لمجلس مساهمات الدولة
لقطة شاشة (مصالح الوزير الأول)
جانب من الإجتماع

ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الخميس 11سبتمبر، بقصر الحكومة، أشغال الدورة الـ197 لمجلس مساهمات الدولة، والتي خصصت لاستعراض آفاق تطوير نشاط عدد المؤسسات العمومية الناشطة في مجالات الصناعة الكهربائية، الاتصالات، الصناعة الصيدلانية وصناعة الزجاج. 

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، شكلت هذه الدورة فرصة للتأكيد على أهمية تجسيد الاستثمارات المبرمجة من قبل المؤسسات المعنية وخاصة تلك التي لها أثر مباشر ومعتبر في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.

مقالات ذات صلة
رئيس “أفريكسيمبنك”: احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية يعكس دورها في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا

رئيس “أفريكسيمبنك”: احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية يعكس دورها في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا

بمئات ملايين الدولارات.. الجزائر توقع صفقات استثمارية ضخمة في هذه المجالات

بمئات ملايين الدولارات.. الجزائر توقع صفقات استثمارية ضخمة في هذه المجالات

الجزائر الكبيرة… وعدتْ فوفّتْ!

الجزائر الكبيرة… وعدتْ فوفّتْ!

تدابير فورية لمرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر

تدابير فورية لمرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر

إبرام عقود صناعية بـ 950 مليون دولار في هذه المجالات

إبرام عقود صناعية بـ 950 مليون دولار في هذه المجالات

أوباسانجو: طبعة استثنائية والجزائر رفعت الحدث إلى مستوى الامتياز الحقيقي

أوباسانجو: طبعة استثنائية والجزائر رفعت الحدث إلى مستوى الامتياز الحقيقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد