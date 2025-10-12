غريب يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري

أجرى الوزير الأول، سيفي غريب، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، 12 أكتوبر، حول متابعة نتائج المحادثات الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يوم 8 أكتوبر 2025.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء الجزائرية، سمحت المحادثات باستعراض واقع علاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين حيث اكد رئيس مجلس الوزراء المصري بهذه المناسبة عمق العلاقات التي تربط الجزائر ومصر، منوها بالتقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر قيادة وحكومة وشعبا، ومشددا على أهمية العمل المشترك من أجل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وجدد الوزير الأول التهاني لنظيره المصري بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من اكتوبر مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي ليرتقي إلى مستوى التضامن التاريخي بين البلدين ولاسيما من خلال الإعداد الجيد لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، التي ستشكل محطة هامة لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.