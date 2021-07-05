غريزمان وديمبيلي يسقطان في مستنقع العنصرية

الضحايا عمال آسيويين بأحد الفنادق

اهتز الشارع الرياضي الفرنسي على وقع قضية عنصرية جديدة، لنجمي منتخب “الديوك” ونادي برشلونة، أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي، حيث أظهر مقطع “فيديو” تم تصويره سنة 2019، تعليقات عنصرية للاعبين في حق عمال آسيويين.

وانتشر مقطع الفيديو اليوم الاثنين على نطاق واسع، وعبر عديد وسائل الإعلام الفرنسية وفي مقدمتها صحيفة “لوباريزيان” و” أر أم سي” الرياضية، ما خلف موجهة كبيرة من الانتقادات.

ويظهر مقطع “الفيديو” الذي يبدو أنه صور بأحد الفنادق في اليابان، عمال فندق أو تقنيون كانوا يحاولون إصلاح جهاز التلفزيون أو جهاز ألعاب فيديو، في الغرفة التي كان يقيم فيها النجمان الفرنسيان، مع صوت ديمبيلي وهو يقول لزميله غريزمان: “كل هذه الوجوه القبيحة، فقط حتى نتمكن من ممارسة لعبة، ألا تخجل؟”، قبل أن يضيف موجها كلامه إلى العامل الذي لا يفقه الفرنسية، “أي نوع من اللغة المتخلفة هذه التي تتكلمها؟” و”هل بلدك متقدم أم لا؟”، وحدث هذا في وقت لم يتم رصد غريزمان وهو يقول أي شيء في المقطع المصور، حيث إكتفى، بالضحك على تعليقات ديمبيلي.

وكان غريزمان قد تورّط من قبل في قضية عنصرية، وتحديدا سنة 2017 ، عندما ارتدى زيا تنكريا يظهر فيه سخرية من الأفارقة.