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رياضة

غريزمان يعادل رقم أراغونيس مع أتلتيكو مدريد

عمر سلامي
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غريزمان يعادل رقم أراغونيس مع أتلتيكو مدريد
ح.م
عريزمان يعادل رقم أراغونيس

نجح لاعب نادي أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، في التربع على قمة هدافي الفريق عبر التاريخ بوصوله للهدف رقم 173، معادلا رقم الأسطورة لويس أراغونيس.

وسجل غريزمان هدفين في المباراة التي تعادل فيها ناديه أمسية الثلاثاء، مع خيتافي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان أراغونيس قد انفرد بلقب الهداف التاريخي لأتليتيكو مدريد، حيث سجل 173 هدفا في 368 مباراة مع النادي في الفترة الذهبية للفريق بين 1964 و1974، قبل أن يعادل غريزمان ذلك الرقم في 364 مباراة أي بـ4 مباريات أقل، وفي 8 مواسم فقط.

وحافظ أراغونيس على رقمه القياسي منذ 1974 وحتى الآن، ليأتي الدولي الفرنسي بعد 49 عاما ليعادل رقمه ويبقى على بعد خطوة واحدة من تنصيب نفسه ملكا لهدافي الأتليتيكو.

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