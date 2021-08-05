“غريليش” صاحب سادس أغلى صفقة في تاريخ الكرة

بات اللاعب الدولي الإنجليزي جاك غريليش مساء الخميس، صاحب سادس أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

وأعلنت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن انتدابها للاعب جاك غريليش، بِمبلغ 117 مليون أورو، ولِمدّة 6 مواسم المُرادف حتى صيف 2027.

وكان المهاجم غريليش (25 سنة) يرتدي زيّ فريق أستون فيلا الإنجليزي، منذ صيف 2014.

وسيرتدي جاك غريليش في الموسم الجديد، قميص مانشستر سيتي الإنجليزي رقم “10”، الذي كان يحمله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، المُنتقل مُؤخّرا إلى فريق برشلونة الإسباني.

وتتصدّر صفقة غريليش لائحة “الغلاء” في بطولة إنجلترا، بعد أن كان الرّقم السابق بِحوزة متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا، الذي انتقل من جوفانتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2016، بِمبلغ 105 مليون أورو.

فضلا عن ذلك، تُصنّف صفقة جاك غريليش في المركز السادس عالميا، حيث يتصدّر المهاجم البرازيلي نيمار اللائحة، وذلك بعدما انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017، بِمبلغ قياسي قُدّر بـ 222 مليون أورو.

ويبقى التساؤل قائما عن سرّ هذه الصفقة الضّخمة، ذلك أن المهاجم جاك غريليش سجّل 6 أهداف فقط في الموسم الماضي، سواء تعلّق الأمر بِمقابلاته على مستوى الأندية (أستون فيلا) أو الفرق الوطنية (إنجلترا). كما لعب مباراة واحدة فقط أساسيا، مع منتخب بلاده إنجلترا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

ونبقى مع الصفقات الكروية، يتصدّر النّجم الجزائري رياض محرز اللائحة عربيا، بِتموقعه في المركز الـ 36 عالميا. وذلك لمّا انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي الإنجليزيَين في صيف 2018، بِمبلغ 68 مليون أورو.