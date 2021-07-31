غريليش على أعتاب “السيتي” وهذا ما ينتظر محرز!

في صفقة قياسة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، أمس السبت، عن توقع بقبول أستون فيلا عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش، الذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، ليكون منافسا للدولي الجزائري رياض محرز في كتيبة المدرب بيب غوارديولا، وهذا بعد قرار قائد “الخضر” بالبقاء في النادي الإنجليزي ومواصلة مشواره مع الفريق “السماوي”.

بات متوقعا أن يعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ضم جاك غريليش قائد مواطنه أستون فيلا بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ظل كون الصفقة على وشك الانتهاء بنجاح، فإن بعض التقارير الإعلامية الإنجليزية أشارت إلى أن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، قد يتعرض إلى بعض المشاكل داخل الفريق في حالة وصول غريليش خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وأكدت ذات المصادر، وجود إمكانية لتحول قائد “الخضر” إلى مجرد عنصر بديل في المستقبل، باعتباره سيفقد مكانته لصالح قائد أستون فيلا، الذي يرتقب التحاقه بتشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في صفقة تاريخية لن تقل قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح المصدر ذاته أن “محارب الصحراء” بات في وضعية لا يحسد عليها، وذلك رغم الموسم المميز الذي قدمه خلال النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، والتي سجل فيها إحصائيات لافتة للأنظار، بتسجيله 14 هدفا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة.

وقد يجد محرز نفسه مجرد “جوكر” أو لاعب بديل مع بطل الدوري الإنجليزي، لأن حجم المنافسة سيكون مرتفعا جدا بين اللاعبين، مشيرة إلى أن مصير قائد “الخضر” سيتضح في الأسابيع القادمة، وسيكون مرتبطا أولا وأخيرا بالتعاقدات التي ستقوم بها إدارة “الستيزينس”.

ورغم كل ذلك، إلا أن محرز يمتلك أفضلية عن بقية زملائه في القاطرة الأمامية للسيتي، باعتبار أن “الفيلسوف” غوارديولا أكد خلال ظهور إعلامي له مؤخرا أن النجم الجزائري عنصر مهم جدا في تشكيلته تحضيرا للموسم الجديد.