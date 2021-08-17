غزال رفض عرضا مغريا من غالاتسراي من أجل بشكتاش

وكيل أعمال الدولي الجزائري يكشف تفاصيل جديدة

كشف وكيل أعمال الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي، إن موكله رفض راتبا سنويا مغريا من نادي غالاتسراي للعب في صفوفه، وصل حدود 4 ملايين يورو، من أجل الالتزام بوعده المتعلق باللعب مع الفريق الذي أعاده إلى التوّهج الموسم الماضي، نافيا أن يكون النادي الأصفر والأحمر هو الذي تخلى عن اللاعب الجزائري.

وكان غزال صنع الحدث في تركيا منذ نهاية الموسم الماضي، واحتاج انتقاله بصفة نهائية ورسمية إلى بشكتاش لأزيد من 3 أشهر من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في الصفقة بشكتاش وليستر سيتي وغزال، الذي انضم قبل 3 أيام من بداية الدوري التركي بعقد يمتد لأربع سنوات وراتب سنوي يقدر بـ2.5 مليون يورو، في وقت تحصل فيه ليستر على مبلغ 3 ملايين يورو.

وقال وكيل أعمال رشيد غزال في تصريحات لموقع “فاناتيك” التركي ردا على سؤال متعلق بتأخر التوصل لاتفاق مع بشكتاش: “المفاوضات مع بشكتاش كانت صريحة من البداية، الإدارة والمدرب كانا متمسكين برشيد غزال”، وتابع: “المدرب سرجين يالسين كان واضحا وقال لي أنا بحاجة لغزال.. صحيح أن المفاوضات تعثرت في بعض الأحيان، لكن لأكون صريحا يجب أن أقول بأنها كانت شفافة وتمت بطريقة احترافية”، وتابع بخصوص العرض الذي وصله من غالاتسراي: “صحيح لقد تفاوضنا مع غلطة سراي، الذي قدم لنا راتبا سنويا أفضل بكثير وصل حدود 4 ملايين يورو”، مضيفا: “لكننا رفضنا هذا العرض لأن غزال كان يريد البقاء مع بشكتاش وكان أعطى كلمته لرئيس النادي والمدرب”، وأردف: “لقد قرأت في وسائل الإعلام التركية بأن غالاتسراي هو من تخلى عن صفقة غزال..هذا ليس صحيحا بل نحن من رفض عرضهم”، كما أكد أيضا رفض النجم الجزائري لعديد العروض الخليجية الأخرى.

من جهة أخرى، أوعز وكيل نجم نادي ليون الفرنسي السابق، رغبة موكله في البقاء مع بشكتاش لتواجد المدرب سيرجين يالسين، حيث قال في ذات التصريحات: “غزال سعيد بالعمل مع سيرجين يالسين، كما أن رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا واللعب أمام جماهير النادي كانت من العوامل التي شجعته على البقاء”، علما أن غزال كان حاضرا في أول مباراة لفريقه في الدوري التركي أمام ريزسبور، والتي فاز بها بشكتاش بثلاثية نظيفة.