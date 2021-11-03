غزال ضمن أسوأ صفقات ليستر سيتي خلال السنوات الأخيرة

اكتفى بلعب مباريات قليلة وإعارتين

صُنف الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي، ضمن قائمة أسوأ الصفقات التي قام بها نادي ليستر سيتي الانجليزي منذ تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز عام 2016، بصناعة جزائرية خالصة كان بطلها، رياض محرز، الذي توج في نفس العام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز والكرة الذهبية الإفريقية، في قصة لا زالت تروى في انجلترا بصيغة الأسطورة.

وكان غزال انضم لنادي ليستر سيتي صيف عام 2018 قادما من نادي موناكو الفرنسي، مقابل 14 مليون يورو وبعقد يمتد لأربع سنوات كاملة، وكان المدرب الفرنسي، كلود بويال، وراء فكرة ضم خريج أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي إلى النادي الانجليزي، لكن نجم “الخضر” فشل في إثبات نفسه.

إلى ذلك، أعد موقع “ليستر مركوري” الانجليزي تقريرا عن أسوأ خمس صفقات لنادي ليستر سيتي منذ تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز عام 2016، وكان رشيد غزال ضمن هذه القائمة، حسب نفس المصدر، الذي أكد بأن إدارة ليستر وكشّافيها أخطأوا في بعض الانتدابات، رغم أنهم اشتهروا في انجلترا بحاستهم السادسة في هذا المجال، من خلال التعاقد مع رياض محرز بـ400 ألف يورو من نادي لوهافر الفرنسي قبل بيعه للمان سيتي بـ68 مليون يورو، كما ضمت قائمة الصفقات الفاشلة إلى جانب غزال، كل من النيجيري أحمد موسى والبولندي بارتوش كوبوتسكا والمالي فوسيني دياباتي والانجليزي ريان بينات، وأكد التقرير بأن غزال، الذي تحفظ عليه مسؤولو ليستر في البداية (فرضه المدرب بويال)، فشل في إثبات نفسه ولم يتأقلم مع “البريميرليغ”، بدليل أنه اكتفى بالمشاركة في 23 مباراة بمختلف المسابقات في موسمه الأول، سجل خلالها 3 أهداف ولم يصنع أي هدف، قبل أن يعار بعد ذلك في مناسبتين، لفيورنتينا الإيطالي وبشكتاش التركي، قبل أن يُحوّل نهائيا للنادي التركي مع بداية الموسم الجاري.

ورغم تجربته الفاشلة مع ليستر سيتي إلا أن رشيد غزال، نجح في استعادة توّهجه الموسم الماضي مع نادي بشكتاش التركي، عندما قاد الأخير إلى التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، فضلا عن الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي، وتسجيله لأرقام مذهلة، منها تسجيله لثمانية أهداف وصناعته لـ19 هدفا آخر خلال 35 مباراة.