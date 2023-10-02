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رياضة

غزال ممرر حاسم مع بيشيكتاس

ط. بوغراب
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غزال ممرر حاسم مع بيشيكتاس

تمكن الدولي الجزائري رشيد غزال من قيادة فريقه بيشكتاش التركي لتحقيق الفوز أمام كونيا سبور في الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز.

وشارك لاعب الخضر غزال كبديل بداية من الدقيقة 59 من الشوط الثاني، حيث ساهم في تحقيق رابع فوز مع بشيكتاس هذا الموسم لصالح فريقه والارتقاء للمركز الرابع في البطولة التركية، بعد أن بصم غزال على تمريرة الهدف الثاني لصالح فريقه بعد 4 دقائق من دخوله، ونال علامة 7.1 في اللقاء.

وبهذا يصل غزال بتمريرته الحاسمة في مواجهة الأحد، إلى الأسيست رقم 29 في الدوري التركي منذ انضمامه لبشكتاش منذ موسم 2020.2021.

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