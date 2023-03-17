غزال منتظر السبت في تشكيلة بيشيكتاش في مواجهة إسطنبول سبور

بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابات

كشفت مصادر إعلامية تركية عن عودة مرتقبة للمهاجم الجزائري، رشيد غزال، للمشاركة مع تشكيلة نادي بيشيكتاس بداية من اليوم، في مباراة الجولة العشرين من البطولة التركية.

وحسب موقع سبور ايكس التركي، فإن غزال تعافى من الإصابة وهو جاهز لاستئناف المنافسة بعد فترة طويلة من الغياب القسري عن الملاعب، وهو الأمر الذي أكده المدير السابق لنادي بيشكتاش، سينان فاردار، في حديث مقتضب مع سبور إيكس .

ووفق كلام فاردار، فإن غزال مرشح بقوة للتواجد ضمن تشكيلة بيشيكتاش، اليوم، خلال مواجهة نادي إسطنبول سبور برسم الأسبوع الـ26 من الدوري الممتاز. وقال: “التقيت بنجم بيشكتاش، رشيد غزال، كما تحدثت من قبل مع طبيب النادي، كيريم أوكولو، عن إصابته، حيث أكد لي غزال أنه تعافى من إصابته وهو جاهز لاستئناف المنافسة”.

وعانى رشيد غزل هذا الموسم كثيرا من شبح الإصابات الذي منعه من البروز في الدوري التركي، بعكس الموسم الماضي الذي ساهم فيه في تتويج بيشيكتاش بلقب البطولة. واشتكى غزال من إصابتين، الأولى كانت في الأصبع والثانية في قدمه.

اكتفى لاعب أولمبيك ليون الفرنسي سابقا خلال الموسم الجاري، بالمشاركة في 6 مباريات فقط مع بيشكتاش، بسبب مشاكله الصحية، بوقت لعب ضئيل 227 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة تسببت في هدف.