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رياضة

غزال وبشكتاش يتّجهان نحو الإقصاء

علي بهلولي
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غزال وبشكتاش يتّجهان نحو الإقصاء
رشيد غزال (الأرشيف)

مُني فريق بشكتاش التركي مساء الثلاثاء، بِالخسارة الثالثة له على التوالي، في دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وانهزم فريق بشكتاش بِنتيجة ثقيلة أربعة أهداف لِهدف، أمام الضيف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وشارك المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال أساسيا مع فريقه بشكتاش، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي سبورتينغ لشبونة.

وعن الفوج الثالث ذاته، يُواجه فريق أجاكس أمستردام الهولندي الزّائر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، سهرة الثلاثاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة كالتالي:

1- أجاكس أمستردام (ناقص مباراة)

2- بوروسيا دورتموند (ناقص مباراة)

3- سبورتينغ لشبونة

4- بشكتاش

وفي الجولة الرّابعة المُقرّر تنظيمها في الـ 3 من نوفمبر المقبل، يلعب غزال وفريقه بشكتاش التركي خارج القواعد مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. ويتبارى أجاكس أمستردام الهولندي مع المضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من المضمار.

ويُمكن القول إن فريق بشكتاش يتّجه نحو توديع منافسة رابطة أبطال أوروبا قبل الآوان، وبقيت له فرصة التنافس على مقعد ثالث، يسمح له بِالتحوّل إلى المسابقة القارية الثانية للأندية.

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