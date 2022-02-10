غزال يتأهّل

تأهّل اللاعب الجزائري رشيد غزال وفريقه بشكتاش سهرة الخميس، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس تركيا.

وفاز فريق بشكتاش على نادي غوزتبه بِواقع ركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء مباراة ثمن النهائي بِنتيجة التعادل السلبي في وقتَيها الأصلي والممدّد.

وشارك المهاجم غزال أساسيا مع فريقه بشكتاش، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي غوزتبه.

ونجح 3 لاعبين من فريق بشكتاش في هزّ الشباك من أصل أربعة، خلال سلسلة ركلات الترجيح، لا يوجد بينهم غزال. بينما أخفق ثلاثة لاعبين من فريق غوزتبه في التسجيل، من أصل أربعة.

ويلعب رشيد غزال وفريقه بشكتاش ربع نهائي كأس تركيا في الفاتح أو الثاني من مارس المقبل، علِما أن اللاعب الجزائري وناديه الأبيض والأسود أحرزا كأس هذه المنافسة في الموسم الماضي.

وكان اللاعب الجزائري الآخر والمهاجم حسام الدين غشة سهرة الأربعاء، قد تأهّل بِدوره لِمحطّة ربع النهائي مع فريقه أنطاليا سبور.