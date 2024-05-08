غزال يتأهّل لِنهائي كأس تركيا

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري السّابق رشيد غزال رفقة ناديه بشكتاش، لِنهائي كأس تركيا.

وفاز فريق بشكتاش بِهدف لِصفر على ضيفه نادي أنقرة غوجو، لِحساب إيّاب نصف النّهائي.

وكان نادي بشكتاش قد تعادل سلبا خارج القواعد ذهابا، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلته لِتنشيط النّهائي.

وشارك المهاجم غزال أساسيا في مباراة العودة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 63، تاركا فريقه بشكتاش مُتعادلا في النتيجة سلبا.

وخاض غزال أربعة لقاءات في كأس تركيا للموسم الحالي، ووزّع تمريرة حاسمة.

ويلعب رشيد غزال وفريقه بشكتاش مباراة نهائي كأس تركيا في الـ 23 من ماي الحالي، ضدّ المتأهّل من مواجهتَي قاراغومروك (سفيان فغولي) وطرابزن سبور، عِلما أن الفريق الأخير فاز بِميدانه ذهابا (3-2).

وسبق لِرشيد غزال تذوّق حلاوة كأس تركيا مع فريقه بشكتاش، في موسم 2020-2021.